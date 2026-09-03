Gran Gala del Calcio 2026: Zgjidhet formacioni dhe më të mirët e sezonit në Serie A
Federico Dimarco është shpallur lojtari më i mirë i Serie A për sezonin 2025/26 në Gran Gala del Calcio, të mbajtur në Teatro alla Scala të Milanos të mërkurën në mbrëmje.
Mbrojtësi i majtë i Interit udhëhoqi një natë të fortë për Nerazzurrët, të cilët u shpallën gjithashtu klubi i vitit dhe siguruan katër nga njëmbëdhjetë lojtarët e përzgjedhur në ekipin e sezonit.
Kjo shënon një rritje të jashtëzakonshme për një lojtar që erdhi nga sistemi i të rinjve të Interit dhe kaloi periudha te Sion, Parma dhe Hellas Verona përpara se të afirmohej në San Siro.
Cesc Fabregas u zgjodh trajneri i vitit pasi udhëhoqi Comon në Ligën e Kampionëve për herë të parë në historinë e klubit, ndërsa organizatori i tij i ri Nico Paz u emërua lojtari më i mirë i ri në Serie A dhe u përfshi në ekipin e sezonit.
Roma fitoi dy çmime individuale nëpërmjet portierit Mile Svilar dhe sulmuesit Donyell Malen, si dhe goli i Francisco Conceicao në barazimin 3-3 midis Romës dhe Juventusit më 1 mars, i cili fitoi çmimin për golin e vitit.
Gran Gala del Calcio 2026 – Lista e plotë e fituesve:
Lojtari më i mirë 2025/26: Federico Dimarco (Inter)
Trajneri i vitit: Cesc Fabregas (Como)
Klubi i vitit: Inter
Portieri i vitit: Mile Svilar (Roma)
Sulmuesi i vitit: Donyell Malen (Roma)
Lojtari më i mirë i ri, Serie A: Nico Paz (Como)
Lojtari më i mirë i ri, Serie B: Mattia Liberali (Catanzaro, tani në Como)
Gjyqtari i vitit: Maurizio Mariani
Goli i vitit: Francisco Conceicao (Roma-Juventus 3-3, 1 mars 2026)
Formacioni më i mirë i sezonit: Svilar; Palestra, Bastoni, Akanji, Dimarco; Calhanoglu, Modric, McTominay; Nico Paz; Lautaro Martinez, Malen;
/Telegrafi/