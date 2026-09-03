Historike për FSK-në, kadeti i QSU-së nis studimet me bursë në SHBA
Për herë të parë në historinë e Qendrës për Studime Universitare (QSU), një kadet i kësaj qendre ka nisur studimet semestrale në Universitetin Norwich në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me bursë studimi.
Lajmi është bërë i ditur nga Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK), e cila e ka cilësuar këtë arritje si një moment të rëndësishëm për avancimin e edukimit ushtarak dhe akademik të kadetëve.
“Për herë të parë në historinë e Qendrës për Studime Universitare (QSU), një kadet i QSU-së po fillon studimet semestrale në Universitetin Norwich, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me bursë studimi”, thuhet në njoftimin e FSK-së.
Sipas FSK-së, kjo arritje dëshmon përkushtimin për zhvillimin e vazhdueshëm të edukimit ushtarak dhe akademik të kadetëve, duke krijuar mundësi për studime dhe përvoja ndërkombëtare.
FSK-ja ka vlerësuar gjithashtu vizionin e Komandantit të FSK-së, gjeneral Bashkim Jashari, dhe Komandantit të QSU-së, major Budeci, për avancimin e shkollimit ushtarak dhe zhvillimin profesional të kadetëve.
“Kjo mundësi është më shumë se një përvojë individuale akademike”, thuhet më tej në njoftim, duke nënvizuar rëndësinë e saj për krijimin e mundësive të reja për edukim dhe përvojë akademike ndërkombëtare./Telegrafi/