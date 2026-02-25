Goretzka kërkohet nga pesë klube, në garë futet edhe Interi
Leon Goretzka vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, pasi disa klube janë tashmë të interesuara për mesfushorin e FC Bayern Munich, i cili është i disponueshëm si transferim i lirë. Tani në garë ka hyrë edhe një gjigant i vërtetë, ndonëse aktualisht në një gjendje shoku.
Pas tetë vitesh në Mynih, koha e Goretzkas te Bayern do të marrë fund kur kontrata e tij të skadojë këtë verë. Edhe pse 31-vjeçari ka qenë figurë shpesh e debatueshme në sezonet e fundit dhe jo gjithmonë titullar i padiskutueshëm, klubet e mëdha evropiane po monitorojnë nga afër situatën e tij.
Nga Liga Premier, interes konkret kanë shfaqur Tottenham Hotspur dhe Arsenal. Në garë janë futur edhe Bayer Leverkusen dhe Atletico Madrid. Në Itali, për të është interesuar Milan, ndërsa sipas gazetarit Christian Falk, edhe Inter i është bashkuar garës për mesfushorin nga Bochumi.
“Neurazzurrët” vijnë pas një eliminimi të papritur në Liga e Kampionëve UEFA ndaj FK Bodø/Glimt (1:3/1:2) dhe po planifikojnë ristrukturim të skuadrës. Ndryshe nga Tottenham apo Leverkusen, Interi – lider aktual në Serie A – mund të garantojë pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm, çka e vendos në pozitë të favorshme negociuese, njësoj si Arsenali.
Goretzka thuhet se preferon një kalim në Ligën Premier, por deri në verë ka ende kohë dhe shumë diskutime për t’u zhvilluar mes tij dhe agjencisë përfaqësuese. Mesfushori nuk ka arsye të nxitohet dhe mund të vëzhgojë me qetësi opsionet që do t’i paraqiten në muajt në vijim. /Telegrafi/