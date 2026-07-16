"GOAT nuk interesohet për rregullin e pakuptimtë", Messi kënaq tifozët pasi nuk kërkoi përjashtimin e Rice edhe pse mund ta bënte
Gjatë një bisede, Declan Rice vuri dorën mbi gojë gjatë ndeshjes Argjentinë-Angli (2-1) në gjysmëfinalen e Kupës së Botës, por Lionel Messi nuk reagoi fare ndaj gjyqtarit amerikan Ismail Elfath për të kërkuar ndëshkim për yllin anglez.
Messi mund të kishte tentuar përjashtimin e Rice nga loja shkaku i “Ligjit Vinicius”, por nuk e bëri një gjë të tillë dhe kjo i kënaqi tifozët në rrjetet sociale, të cilët e lavdëruan legjendën argjentinase.
“Declan Rice e mbuloi gojën ndërsa fliste me Messin, dhe Messi as nuk u përpoq të ndërhynte te gjyqtari ose të kërkonte karton të verdhë. GOAT nuk u interesua për atë rregull të pakuptimtë", është qëndrimi i përgjithshëm i tifozëve në mediat sociale.
🚨🧐 CONTROVERSY: Lionel Messi could have seen Declan Rice sent off after the Arsenal midfielder appeared to cover his mouth while speaking to the referee. 👀 pic.twitter.com/SE0TbMRQXF
— Barca Xtra (@Barcaxtr) July 16, 2026
“Ligji i Vinicius”: Rregulli që ndryshoi futbollin
Rregulli, i njohur jozyrtarisht si "Lex Vinicius" ose "Ligji i Vinicius", doli në pah në shkurt pas një incidenti gjatë një ndeshjeje të Ligës së Kampionëve midis Real Madridit dhe Benficës. Lojtari i Benficës, Gianluca Prestianni, e ngriti bluzën mbi gojë ndërsa fliste me Vinicius Jr.
Vinicius dhe Kylian Mbappe pretenduan se Prestianni e quajti brazilianin majmun, por kjo nuk mund të lexohej nga goja. Pas një hetimi të UEFA-s, mesfushori argjentinas u shpall fajtor për sjellje homofobike dhe u pezullua për gjashtë ndeshje, duke pranuar se i kishte thënë Vinicius se ishte "pederast".
Çfarë kërkon saktësisht rregullorja?
Rregulli thotë: "Një karton i kuq për mbulimin e gojës jepet kur një lojtar qëllimisht mbulon gojën me dorën, parakrahun ose bluzën e tij për të fshehur atë që po thotë gjatë një përplasjeje ose përballjeje me një kundërshtar ose gjyqtar".
Çelësi është të përpiqesh të fshehësh fyerjet, kërcënimet ose komentet raciste, ndërsa mbulimi i gojës në situata neutrale nuk ndëshkohet.
Shkruhet historia në Kupën e Botës, Almiron bëhet lojtari i parë që përjashtohet me të kuq nga “Ligji Vinicius”
FIFA po zbaton një rregull të ri në garat e saj, dhe futbollisti paraguaian Miguel Almiron ka bërë histori si lojtari i parë që përjashtohet për shkak të zbatimit të tij.
Anësori me përvojë u përjashtua në kohën shtesë të pjesës së parë të ndeshjes së fazës së grupeve të Kupës së Botës kundër Turqisë. /Telegrafi/