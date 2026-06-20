Shkruhet historia në Kupën e Botës, Almiron bëhet lojtari i parë që përjashtohet me të kuq nga “Ligji Vinicius”
Futbollisti paraguaian, Miguel Almiron, do të hyjë në histori si lojtari i parë që përjashtohet për shkak të zbatimit të një rregulli të ri, të ashtuquajturit "Lex Vinicius" ose "Ligji i Vinicius". Është një rregull që rezulton në një karton të kuq për këdo që mbulon gojën për t'i thënë diçka një kundërshtari.
Anësori me përvojë i Atlanta United, anëtar i ekipit kombëtar të Paraguait që nga viti 2017, bëri pikërisht këtë dhe në minutën e tretë të kohës shtesë në pjesën e parë të ndeshjes ndaj Turqisë, ai u dërgua në dhomat e zhveshjes me karton të kuq.
Njëri nga njerëzit kryesor që erdhi deri te ky ndëshkim ishte mbrojtësi turk, Mert Muldur, i cili lajmëroi menjëherë gjyqtarët për veprimin e Almiron.
Pas rishikimit të VAR-it, gjyqtari nga El Salvadori, Ivan Barton, vendosi ta përdor “Ligjin Vinicius” duke ndëshkuar Almiron me të Kuq dhe duke e bërë lojtarin e parë në histori që përjashtohet për shkak të zbatimit të këtij rregulli.
✅ BIEN EXPULSADO 🇵🇾 EN EL MUNDIAL 2026 🚨
Almirón 🇵🇾 se convirtió en uno de los primeros futbolistas sancionados bajo la nueva normativa que castiga el hecho de taparse la boca durante una confrontación o intercambio con un rival.
El VAR llamó al profe Iván Barton 🇸🇻 para… pic.twitter.com/VlfeYwIzfS
— Rodrigo Velis (@Rodri_velis) June 20, 2026
Cili është ai rregull?
Dy muaj më parë, FIFA propozoi dhe IFAB miratoi unanimisht dy ndryshime në Rregullat e Lojës së Futbollit në një seancë të posaçme në Vankuver. IFAB është shkurtim për Bordin i Shoqatës Ndërkombëtare të Futbollit.
Është organi më i lartë dhe më i vjetër përgjegjës për vendosjen dhe ndryshimin e rregullave të lojës së futbollit. Organizata konfirmoi zbatimin e rregullave të reja, të cilat hyjnë në fuqi për Kupën e Botës, njëra prej të cilave ishte "Ligji Vinicius".
Rregulli i ri pritet t’i ‘sakatojë’ futbollistët që mbulojnë gojën gjatë një grindjeje verbale me një kundërshtar
Presidenti i FIFA-s ishte në favor të zbatimit të kësaj mase, të cilën tani ka arritur ta shtyjë përpara me vendosmëri. Shkaku për miratimin e saj ishte skandali i shkurtit dhe ndeshja Benfica-Real në Ligën e Kampionëve.
Aktivizuesi i rregullit
Në atë kohë, Vinicius dhe Mbappe pretenduan se lojtari rival Gianluca Prestianni e quajti ‘majmun’ brazilianin e Realit, por kjo nuk mund të lexohej nga buzët e tij sepse ai i mbuloi ato me bluzën e tij ndërsa shqiptonte fyerjen e supozuar raciste.
Mesfushori argjentinas i Benficës u pezullua pas një hetimi për tre ndeshje, por për homofobi. Ai pranoi se i kishte thënë Viniciusit se ishte "peder" dhe ishte ndëshkuar për këtë, por ajo që pretendoi Viniciusi, se e kishte ofenduar në mënyrë raciste, nuk u provua.
Megjithatë, kjo ishte arsyeja që FIFA miratoi rregullin e përmendur, dhe u ra dakord në asamblenë e fundit në shkurt, menjëherë pas ndeshjes midis Benficës dhe Realit. /Telegrafi/