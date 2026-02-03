Gjuha e trupit zbulon prapaskenat e momentit të sikletshëm mes Trevor Noah dhe Justin Bieber
Një eksperte e gjuhës së trupit ka analizuar një moment të sikletshëm mes Justin Bieber dhe prezantuesit Trevor Noah gjatë ceremonisë së Grammy Awards, i cili u komentua gjerësisht në rrjetet sociale.
Gjatë mbrëmjes, Noah iu afrua Justin dhe Hailey Bieber për një bisedë të shkurtër me publikun, por shprehja serioze e Justin-it krijoi përshtypjen e një tensioni të mundshëm.
Sipas analistes Judi James, nuk kishte shenja të një konflikti real mes tyre.
Foto: YouTube
Ajo shpjegoi se gjuha e trupit e Bieber-it tregonte një qëndrim të kujdesshëm, duke qenë i hapur për humor, por me kufij të qartë ndaj talljeve.
Shprehja e fytyrës, vetullat e ngritura dhe buzët e shtrënguara tregonin se ai nuk dëshironte të nxiste shakatë.
James vuri re se, ndërsa Noah vazhdonte me komplimente dhe një shaka për Apple, Bieber u bë më serioz dhe në një moment kryqëzoi krahët, një shenjë mbrojtëse që sugjeron se kishte filluar të ndihej i parehatshëm, edhe pse situata nuk përfshinte asnjë fyerje të drejtpërdrejtë.
Në përfundim, ekspertja theksoi se momenti nuk duhet parë si një përplasje apo armiqësi mes dy figurave publike, por më tepër si një situatë tipike e transmetimeve live, ku jo çdo shaka pritet njësoj nga të gjithë.
Reagimi i Bieber-it, sipas saj, pasqyronte thjesht nevojën për të ruajtur kufijtë personalë, ndërsa ndërhyrja e Trevor Noah-it mbeti brenda kornizës së humorit të lehtë dhe respektues. /Telegrafi/