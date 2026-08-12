Gjiganti turk synon goditjen e dyfishtë, dërgon ofertë për dy yjet e Arsenalit
Arsenali ka pranuar një “ofertë në paketë” nga i njëjti klub për dy prej lojtarëve të tij, në një lëvizje që mund të shkaktojë një efekt domino të madh në afatin kalimtar.
Transferimi i kapitenit të Newcastle, Bruno Guimaraes, për 86 milionë euro, të shtunën, e ka çuar shpenzimin e Arsenalit gjatë kësaj vere në mbi 143 milionë euro.
Një pjesë e kësaj shume është rikuperuar përmes shitjeve, me rreth 46 milionë euro të arkëtuara nga largimet e Leandro Trossard, Jakub Kiwior dhe Christian Norgaard.
Sa i përket përforcimeve të tjera, Arsenali është detyruar të kërkojë alternativa për Vinicius Junior, pasi braziliani ka firmosur një kontratë të re gjashtëvjeçare me Real Madridin, ndërsa kontrata e tij e mëparshme kishte hyrë në 12 muajt e fundit.
Sipas Miguel Delaney të The Independent, “Topçinjtë” kanë futur në listën e tyre Julian Alvarez të Atletico Madridit, Iliman Ndiaye të Evertonit dhe Bradley Barcolan e Paris Saint-Germainit si alternativa të mundshme.
Sipas gazetarit turk Haluk Yurekli, përmes Sport Witness, Galatasaray ka bërë oferta për transferimin e dyshes së Arsenalit, Ethan Nwaneri dhe Gabriel Martinelli.
Nwaneri, 19 vjeç, kaloi pjesën e dytë të sezonit të kaluar në huazim te Marseille në Ligue 1, pasi Mikel Arteta e lejoi të largohej në kërkim të më shumë minutave.
Produkti i akademisë së Arsenalit mund të luajë në mesfushë, por edhe në krah. Ai e ka nisur nga minuta e parë në të tri ndeshjet miqësore të Arsenalit gjatë kësaj vere, duke shënuar edhe në humbjen 3-2 ndaj Borussia Dortmundit në Emirates Cup të dielën.
Martinelli, ndërkohë, është lidhur vazhdimisht me një largim nga Emirates gjatë kësaj vere.
Ai ka hyrë nga banka rezervë në dy nga tri ndeshjet miqësore të Arsenalit, për shkak të angazhimit të tij me Brazilin në Kupën e Botës këtë verë./Telegrafi/