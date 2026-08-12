Flick dëshiron vetëm një lojtar te Barcelona, nuk është i interesuar për alternativa
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, po e konsideron si objektivin e tij të ëndrrave vetëm transferimin e sulmuesit të Atletico Madrid, Julian Alvarez.
Trajneri gjerman nuk është i interesuar të eksplorojë opsione alternative si Dusan Vlahovic, Victor Osimhen dhe Lautaro Martinez.
Flick e sheh Alvarezin si numrin 9 ideal për sistemin e tij dhe si pasardhësin afatgjatë të Robert Lewandowskit.
❗️CONFIRMED: Hansi Flick does not want Osimhen, Vlahovic, or Lautaro Martinez.
The only striker he wants is Julian Alvarez.
— @gerardromero pic.twitter.com/yT0gKk6dkC
— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 12, 2026
Megjithatë, pika e ngërçit vazhdon të jetë ngurrimi i Atleticos për ta shitur sulmuesin argjentinas te Barcelona me çdo kusht.
Në fakt, qëndrimi i ashpër i Los Rojiblancos e ka frustruar fituesin e Kupës së Botës 2022, i cili pohon se klubi ka thyer një premtim të hershëm për të lehtësuar largimin e tij këtë verë.
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26-vjeçari është i vendosur të sigurojë një transferim në Camp Nou dhe së shpejti do të zhvillojë bisedime me trajnerin e Atleticos, Diego Simeone, dhe drejtues të tjerë.
Nga ana tjetër, Barcelona ka vendosur të pezullojë opsionet e Planit B, pasi po kërkon të gjejë një zgjidhje në ndjekjen e Alvarez. /Telegrafi/