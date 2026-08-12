Barcelona kontakton zëvendësuesin e mundshëm të Koundes
Drejtuesit e Barcelonës tashmë kanë gjetur pasuesin e Jules Kounde, nëse ky i fundit shitet gjatë afatit kalimtar të verës.
Sipas gazetarit Gerard Romero, Barcelona ka kontaktuar me ekipin e mbrojtësit të krahut të djathtë të Tottenham Hotspur, Pedro Porro, ditët e fundit për të diskutuar një transferim të mundshëm.
Pavarësisht se kohët e fundit nënshkroi një zgjatje kontrate deri në vitin 2031, Barca është e interesuar të nënshkruajë me mbrojtësin spanjoll, i cili është rritur në status pas një fushate mbresëlënëse në Kupën e Botës 2026, ku luajti një rol kyç në triumfin e titullit të La Rojas.
Porro është identifikuar si një zëvendësim i mundshëm për Jules Kounde, i cili ka tërhequr interes nga Arsenali.
Mbrojtësi francez nuk ka ndërmend të largohet nga Camp Nou; megjithatë, e ardhmja e tij mbetet e hapur pasi ai nuk është më një opsion i besueshëm për trajnerin Hansi Flick.
Çmimi i Porros varion nga 50 deri në 60 milionë euro dhe do të ishte përafërsisht i njëjtë me atë të një shitje të mundshme të Kounde. /Telegrafi/