Gjiganti anglez dëshiron të përfitojë nga kaosi dhe të nënshkruajë me Valverden
Dhoma e zhveshjes së Real Madridit po kalon një nga periudhat më delikate të viteve të fundit. Në qendër të polemikave janë dy emra: Federico Valverde dhe Aurelien Tchouameni, protagonistë të një incidenti që ka tronditur stabilitetin e brendshëm të ekipit.
Ajo që filloi si një grindje gjatë stërvitjes u përshkallëzua në një përleshje fizike të nesërmen. Incidenti ka pasur pasoja të dukshme, me uruguaianin që kërkoi ndihmë mjekësore pasi pësoi një prerje dhe ka shkaktuar një krizë të madhe te Real Madridi.
Përplasja midis Valverdes dhe Tchouameni nuk ishte një incident i thjeshtë dhe i izoluar. Brenda klubit, ajo interpretohet si një pasqyrim i tensionit që është krijuar gjatë një sezoni të shënuar nga frustrimi sportiv.
Përplasja e parë midis dy lojtarëve ndodhi gjatë një seance stërvitore dhe u kontrollua shpejt. Megjithatë, situata mbeti e pazgjidhur dhe u përshkallëzua në një grindje të dytë, shumë më serioze, në të cilën ata u përplasën.
Këto lloj incidentesh janë veçanërisht të ndjeshme në një klub si Real Madridi, ku disiplina dhe harmonia e brendshme janë shtylla themelore. Imazhi i projektuar ka ngjallur shqetësim si tek bordi ashtu edhe tek stafi i trajnerëve.
Përgjigja e klubit ishte e shpejtë. Si Valverde ashtu edhe Tchouameni i janë nënshtruar procedurave disiplinore, një masë që pasqyron seriozitetin e incidentit.
Përtej sanksionit të brendshëm, situata duket se ka ndikuar në mënyrë të pakthyeshme në të ardhmen e tyre në klub. Përveç ndonjë kthese të papritur të ngjarjeve, të dy lojtarët pritet të largohen në afatin kalimtar të verës.
Në këtë kontekst, Liverpooli është shfaqur si një nga klubet kryesore të interesuara për Federico Valverden. Klubi anglez e ka ndjekur uruguaianin për disa kohë dhe e sheh këtë situatë si një mundësi tregu.
Profili i Valverdes është një përshtatje perfekte për Ligën Premier, ku prania e tij fizike, aftësitë sulmuese dhe intensiteti do të vlerësoheshin shumë. Në Anfield, besojnë se ai mund të jetë një lojtar kyç në mesfushën e tyre.
Megjithatë, operacioni nuk do të jetë i lehtë. Real Madridi do të kërkojë një shumë të konsiderueshme për ta lënë lojtarin të largohet, i vetëdijshëm për vlerën dhe ndikimin e tij në lojë.
Liverpooli do të duhet të paraqesë një ofertë në përputhje me atë nivel nëse dëshiron të sigurojë shërbimet e tij. Konkurrenca nga klubet e tjera mund të shtojë presion të mëtejshëm në negociata. /Telegrafi/