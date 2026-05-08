Dalin në dritë detaje të reja rreth rrahjes në zhveshtoren e Real Madridit
Detaje tronditëse kanë dalë në dritë në lidhje me konfliktin e dhunshëm midis mesfushorëve të Real Madridit, Federico Valverde dhe Aurelien Tchouameni.
Raportet tregojnë se dy lojtarët u përfshinë në një përleshje fizike në dhomën e zhveshjes gjatë seancës stërvitore të ekipit të enjten, një përballje që thuhet se kishte filluar që nga e mërkura.
Gjatë përleshjes, Valverde u rrëzua dhe goditi një tavolinë, duke rezultuar në një dëmtim në kokë që kërkoi trajtim spitalor dhe qepje. Për shkak të dëmtimit traumatik në tru, reprezentuesi uruguaian pritet të mungojë deri në 14 ditë.
Menjëherë pas kësaj ngjarjeje, Real Madridi mbajti një takim urgjent dhe që atëherë ka nisur një hetim formal disiplinor. Sanksionet e mundshme sipas rregulloreve të brendshme të klubit variojnë nga gjoba dhe pezullime të konsiderueshme deri te mundësia e ndërprerjes së kontratës ose një transferimi të detyruar.
Sipas mediumit El Mundo, drejtori ekzekutiv Jose Angel Sanchez hyri personalisht në dhomën e zhveshjes për një takim urgjent me skuadrën, ku gjeti Valverden e gjakosur duke u çuar për ndihmë mjekësore, ndërsa Tchouameni u përpoq të shpjegonte veprimet e tij.
Burime pranë situatës e karakterizuan skuadrën si shumë të papjekur, duke vënë në dukje se shumica e lojtarëve të tjerë thjesht qëndruan me kokën ulur gjatë krizës.
Roli i trajnerit kryesor Alvaro Arbeloa është kritikuar gjithashtu, pasi raportohet se ai mezi ndërhyri kur mosmarrëveshja shpërtheu për herë të parë të mërkurën dhe mbeti kryesisht jashtë fushe gjatë përshkallëzimit të së enjtes.
Ndërsa Arbeloa zgjodhi ta linte ekipin ta zgjidhte çështjen brenda ekipit, lojtarët thuhet se nuk ishin në gjendje ta ndalonin konfliktin. Arbeloa përfundimisht e ndihmoi Valverden në dhomën mjekësore dhe e shoqëroi atë në spital.
Zyrtarët e klubit kanë shprehur zhgënjim të thellë si me ekipin ashtu edhe me trajnerin, duke vënë në dukje se këto çështje ndërpersonale tani janë një shqetësim i rëndësishëm së bashku me performancën e fundit sportive të klubit. /Telegrafi/