Tifozët e Real Madridit vërshojnë profilin e Tchouamenit, të gjithë shkruajnë të njëjtën gjë
Real Madridi është temë në të gjitha mediat spanjolle, por jo për shkak të lojës së mirë apo rezultateve, por për shkak të konflikteve brenda ekipit.
Debati që u përshkallëzua në një sherr midis Aurelien Tchouameni dhe kapitenit të ekipit, Federico Valverde, është një temë që theksohet në mediat sportive spanjolle.
Sipas gazetës Marca, Valverde e mbylli sezonin e tij pas një dëmtimi traumatik në kokë. Ai thuhet se pësoi një prerje dhe humbi ndjenjat, teksa iu desh të vendosej në një karrocë me rrota përpara se të dërgohej në spital.
Tensionet te Real Madridit: Kush është "spiuni" në mes lojtarëve, që po i zbulon lajmet nga dhoma e zhveshjes
Valverde e mohoi sherrin në një deklaratë në profilin e tij, duke thënë se "aksidentalisht goditi një tavolinë dhe pësoi një prerje të vogël në ballë", por pak njerëz e besojnë versionin e tij të historisë.
Ndërsa Valverde ka postuar versionin e tij të historisë në Instagram, Tchouameni nuk u është përgjigjur ndjekësve të tij në të njëjtin rrjet social.
Postimi i tij i fundit është katër ditë më parë, por tifozët e klubit po e përdorin atë për të shprehur mendimet e tyre. Ata shkruajnë kryesisht të njëjtën gjë.
"Valverde", "Respekto kapitenin", "Valverde nuk duhet të preket", "Valverde > Tchouameni", "O njeri, respekto kapitenin tënd. Ky është futbolli", "Herën tjetër do të luftosh me Viniciusin, në rregull?", "Në vend që të përpiqeni të përmirësoheni për sezonin e ri pas dy vitesh pa trofe, po luftoni me njëri-tjetrin?", janë disa nga komentet e tifozëve të Realit në profilin e Tchouamenit në Instagram. /Telegrafi/