Gjermania zyrtarizon largimin e Nagelsmannit dhe konfirmon dëshirën për emërimin e Kloppit
Federata Gjermane e Futbollit (DFB) ka njoftuar zyrtarisht se ka ndarë rrugët me trajnerin Julian Nagelsmann, teksa duan Jurgen Klopp si pasues të tij në krye të ekipit kombëtar.
Gjermania u eliminua në fazën e 1/16-tës nga Paraguai në Kupën e Botës, duke bërë që kjo të cilësohet dështim dhe “shigjetat” u drejtuan drejt trajnerit Nagelsmann, i cili shihej si fajtori kryesor.
Pa kaluar një javë mirë, drejtuesit e federatës dhe trajneri Nagelsmann janë takuar dhe tashmë është marrë vendim për t’i ndarë rrugët.
“Përfaqësuesit e korporatës dhe bordi mbikëqyrës i DFB GmbH & Co. KG ranë dakord sot unanimisht, me rekomandimin e Presidentit të DFB-së, Bernd Neuendorf, për të ndërprerë marrëdhënien kontraktuale me trajnerin kryesor Julian Nagelsmann me efekt të menjëhershëm”.
“Julian Nagelsmann i kishte kërkuar tashmë udhëheqjes së federatës në një diskutim konfidencial një ditë më parë që të lirohej nga detyrat e tij pas performancës zhgënjyese të Gjermanisë në Kupën e Botës FIFA 2026 në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë. Kjo kërkesë tani është miratuar nga përfaqësuesit e korporatës dhe bordi mbikëqyrës”, thuhet në njoftimin e DFB-së.
Udhëheqësia e DFB kërkon bisedime me Klopp
Krahas trajnerit kryesor Julian Nagelsmann, dy asistentët e tij, Benjamin Gluck dhe Benjamin Hubner, gjithashtu do të lënë rolet e tyre. DFB shpreh falënderimet e saj të sinqerta për angazhimin e tyre.
“Lidhur me emërimin e një pasardhësi, udhëheqja e DFB-së tani do të kërkojë bisedime me Jurgen Klopp, i cili tashmë ka treguar gatishmërinë e tij të përgjithshme për të marrë përsipër rolin”, thuhet tutje në njoftim.
Përveç kësaj, gjatë takimit të sotëm të përfaqësuesve të korporatës dhe bordit mbikëqyrës, drejtori menaxhues për sportin Andreas Rettig njoftoi se nuk do ta rinovojë kontratën e tij, e cila është e vlefshme deri në fund të vitit, për arsye personale. Ai e kishte informuar tashmë Presidentin e DFB-së për këtë vendim para fillimit të Kupës së Botës FIFA të kësaj vere. /Telegrafi/