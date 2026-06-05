Gjermania merr goditje të rëndë, super ylli pëson lëndim shqetësues para Botërorit
Gjermania mund të ketë marrë një goditje të rëndë në prag të Kupës së Botës, pasi talenti i vlerësuar i Bayern Munich, Lennart Karl, pësoi një lëndim gjatë stërvitjes të premten.
Trajneri Julian Nagelsmann konfirmoi se 18-vjeçari u dërgua në spital për vlerësime të mëtejshme, ndërsa shkalla e lëndimit mbetet ende e panjohur.
“Nuk duket mirë. Ai shkoi në spital dhe do t’i nënshtrohet ekzaminimeve. Duhet të presim diagnozën dhe të shohim nëse mund të luajë në Kupën e Botës apo nëse duhet të thërrasim një zëvendësues”, u shpreh Nagelsmann për gazetarët.
Lëndimi vjen në momentin më të keq të mundshëm për Karlin, i cili shpresonte ta kurorëzonte një sezon shpërthyes me një vend në fushatën e Gjermanisë në Botëror.
Adoleshenti pati një sezon debutues të jashtëzakonshëm me Bayern Munich, duke shënuar nëntë gola dhe dhënë shtatë asistime në 39 paraqitje me ekipin e parë në të gjitha garat.
Paraqitjet e tij e vendosën si një nga talentet më të ndritshme të futbollit gjerman dhe i siguruan një vend në planet e Nagelsmannit për turneun.
Tani Gjermania do të presë me ankth rezultatet e skanimeve, teksa përgatitet për miqësoren e fundit para Kupës së Botës ndaj Shteteve të Bashkuara, në “Soldier Field” të Chicagos, më 6 qershor.
Kampionët e botës katër herë më pas do ta nisin aventurën në Grupin E, me ndeshjen hapëse ndaj Curaçaos në Houston më 14 qershor, përpara se të përballen me Bregun e Fildishtë më 20 qershor në Toronto dhe Ekuadorin më 25 qershor./Telegrafi/