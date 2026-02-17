Gjendet e vdekur producentja Dana Eden, e njohur për serialin "Teheran"
Producentja izraelite Dana Eden, e cila punoi në seritë "Teheran", u gjet e vdekur në një dhomë hoteli në Athinë të dielën, thanë zyrtarët e policisë greke, ndërsa një hetim për incidentin është duke vazhduar.
Trupi i gruas 52-vjeçare, e identifikuar si Dana Eden, u gjet pasi një i afërm u përpoq pa sukses ta kontaktonte disa herë.
Rasti po trajtohet si vetëvrasje bazuar në prova dhe dëshmi, thanë zyrtarët e policisë.Hetuesit grekë gjetën pilula në vendngjarje.
Dana Eden
Mjeku ligjor gjeti gjithashtu mavijosje në qafën e producentes.
"Ky është një moment trishtimi për familjen, miqtë dhe kolegët", tha kompania ndërkombëtare e prodhimit Donna and Shula Productions.
Ata shtuan: “Kompania e prodhimit dëshiron të sqarojë se thashethemet për një vdekje të shkaktuar nga krimi ose nacionalizmi janë të pavërteta dhe të pabaza”, duke i kërkuar medias dhe publikut të përmbahen nga publikimi i pretendimeve të paverifikuara.
Eden ishte në Greqi duke xhiruar sezonin e katërt të serialit "Teheran", raportoi media izraelite Kan.
Sezoni i tretë u publikua në janar.
"Teherani" fitoi çmimin për 'Serialin më të Mirë Dramatik' në çmimet e 49-ta ndërkombëtare Emmy në vitin 2021. /Telegrafi/