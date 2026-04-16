Michael Olise solli një moment viral gjatë intervistës pas fitores dramatike të Bayern Munich ndaj Real Madrid në çerekfinalen e Ligës së Kampionëve.

Sulmuesi francez u duk i habitur kur një gazetar iu referua gjigantëve spanjollë si “mbretërit e kompeticionit”, vetëm pak çaste pasi ata u eliminuan në “Allianz Arena”.

Pas fitores 4-3 në ndeshjen e kthimit dhe triumfit 6-4 në total, Olise nuk u tregua i prirur t’u bëjë homazh kundërshtarëve spanjollë.

Kur gazetari sugjeroi se Bayerni sapo kishte eliminuar “mbretin e kompeticionit”, ish-lojtari i Crystal Palace buzëqeshi dhe dha një përgjigje të shkurtër që është bërë virale.

Ai thjesht e përsëriti shprehjen me një ton pyetës: “Mbret i kompeticionit?”

Biseda u bë edhe më e sikletshme kur gazetari tentoi të justifikonte etiketimin duke i kujtuar Olise se Real Madrid e ka fituar trofeun rekord 15 herë.

I pakënaqur me këtë “leksion historie”, anësori francez u përgjigj shkurt: “Po. Po.” dhe e mbylli intervistën.

Edhe pse historia dhe suksesi i “Los Blancos” është i padiskutueshëm, Olise dhe bashkëlojtarët e tij treguan në fushë se trofetë e kaluar kanë pak rëndësi kur nis ndeshja./Telegrafi/

