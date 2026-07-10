Gabimi i pazakontë në Botëror, transmetuesit e ndeshjes “harruan” lojën dhe e mbajtën fokusin te Shakira
Transmetuesit e Kupës së Botës u përqendruan aq shumë te Shakira, saqë humbën disa momente të ndeshjes mes Francës dhe Marokut.
Ylli i muzikës pop, Shakira, ishte e pranishme në tribunat e stadiumit gjatë çerekfinales së parë të Kupës së Botës në Boston, ku Franca triumfoi 2-0 ndaj Marokut.
Ajo u shfaq në transmetimin ndërkombëtar të ndeshjes pak pas minutës së 40-të, gjatë një ndërprerjeje të lojës.
Foto: Ndeshja Francë-Marok / Getty
Shakira, 49 vjeçe, po ndiqte përballjen Francë–Marok nga një ambient VIP, që dukej të ishte një suitë.
Por transmetimi ndërkombëtar vazhdoi ta mbante kamerën te këngëtarja edhe pasi loja kishte rifilluar.
Në Shtetet e Bashkuara, ndeshja po transmetohej nga Fox, transmetuesi zyrtar i Kupës së Botës në atë vend.
Komentatori kryesor i këtij transmetimi ishte John Strong, i cili gjatë ndeshjes u shpreh:
“Është marrë shpejt, loja ka nisur tani. Brahim Diaz pati një mundësi për të avancuar, por Jules Kounde e ndali”.
Më pas ai shtoi:
Foto: Shakira / Getty
“Drejtuesit e transmetimit ndërkombëtar dukej se nuk e kishin kuptuar për njëfarë kohe që topi ishte ende në lojë”.
Shakira pritet të ketë sërish vëmendjen e madhe të publikut kur të ngjitet në skenë gjatë finales së Kupës së Botës.
Këngëtarja kolumbiane është pjesë e një grupi artistësh të njohur që do të performojnë në shfaqjen e pjesës së pushimit të finales, më 19 korrik në East Rutherford, New Jersey.
Aktualisht ajo është në turne në Amerikën e Veriut dhe po zhvillon koncertet e saj në TD Garden të Bostonit.
Gjithashtu, Shakira ka të planifikuara edhe koncerte në New York dhe New Jersey, para dhe pas performancës së saj në finalen e Kupës së Botës.