Mateo dhe Brikena vazhdojnë lidhjen, shijojnë pushimet së bashku në jug të Shqipërisë
Lidhja mes Mateo Borrit dhe Brikena Selmanit duket se po vazhdon edhe pas përfundimit të Big Brother VIP Albania 5.
Dyshja kanë ndarë së fundmi me ndjekësit një moment nga pushimet e tyre në jug të Shqipërisë, duke konfirmuar edhe një herë afrimitetin që kanë krijuar.
Në fotografinë e publikuar, Mateo dhe Brikena shfaqen duke shijuar kohën së bashku, derisa ai e ka shoqëruar postimin me përshkrimin e shkurtër “Jetë”, duke marrë vëmendjen e fansave.
Foto: Instagram
Çifti u afrua gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, ku marrëdhënia e tyre nisi të merrte formë.
Pas daljes nga spektakli, ata kanë vazhduar të jenë pranë njëri-tjetrit dhe kanë folur publikisht për raportin e tyre në një program sportiv, duke treguar më shumë rreth historisë së krijuar pas aventurës televizive.
Edhe pse lidhja e tyre filloi brenda mureve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Mateo dhe Brikena po dëshmojnë se raporti i tyre po vazhdon edhe jashtë saj, duke ndarë momente të përbashkëta dhe duke shijuar këtë periudhë së bashku.
Sidoqoftë, çifti tani është larg angazhimeve profesionale, teksa Mateo po fokusohet edhe në muzikë. /Telegrafi/
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