Futbolli italian në prag të katastrofës, Bundesliga afër vendit të pestë në Ligën e Kampionëve
Serie A mund të mbetet pa një përfaqësues në fazën e 1/8-tës së Ligës së Kampionëve pasi tri ekipet, Interi, Juventusi dhe Atalanta kanë humbur ndeshjet e para të fazës ‘play-off’.
Duhet theksuar gjithashtu se asnjë klub nga Italia nuk arriti të fitonte një vend direkt në fazën e 1/8-tës sepse Napoli ishte eliminuar që në fazën e grupeve, gjë që është një nga surprizat më të mëdha.
Klubet italiane do t’i luajnë ndeshjet e kthimit në shtëpi dhe duket se Interi mund të ketë shanset më të mira pas humbjes 3-1 kundër Bodos, ndërsa Juventusi do të përpiqet të hakmerret kundër Galatasarayt (5-2), dhe Atalanta kundër Borussia Dortmundit (0-2).
Nga ana tjetër, klubet gjermane patën një javë shumë të suksesshme me fitoren e Dortmundit kundër Atalantas (2-0) dhe Bayer Leverkusenit kundër Olympiacosit (0-2), ndërsa Bayern Munich e kishte siguruar më parë kalimin në fazën e 1/8-tës.
Bundesliga e kaloi Portugalinë me pikë të reja në renditjen e UEFA-s të koeficientëve kombëtarë dhe aktualisht është në vendin e dytë pas Anglisë, dhe këto dy pozicione marrin secila nga një përfaqësues shtesë për sezonin e ardhshëm.
Konkurrentët kryesorë për vendin e dytë bonus që nga fillimi ishin Gjermania, Spanja dhe Italia, kështu që fitorja e Dortmundit ndaj Atalantës kishte rëndësi të shumëfishtë.
Problemi për spanjollët është se pikët e fituara pjesëtohen me tetë, numri i përfaqësuesve që kishin në fillim të sezonit, kështu që duket se Bundesliga është në rrugë të mbarë për të siguruar vendin e pestë në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/