Chappell Roan tërhoqi vëmendje në tapetin e kuq të Grammy Awards 2026 në Los Angeles me një fustan të tejdukshëm.

Artistja, e nominuar për Albumin e Vitit dhe Performancën më të Mirë Solo Pop, zgjodhi një veshje të guximshme që ekspozonte gjoksin dhe mbulonte pjesën tjetër të trupit me shifon, ndërsa trupin e saj e zbukuroi me tatuazhe të përkohshme në ton me fustanin, shkruan BBC.

Screenshot/BBC

Fustani i personalizuar nga Mugler, stiluar nga Genesis Webb, u kombinua me një pelerinë të përshtatshme dhe një aksesor të artë të thurur me gurë të çmuar rozë, duke shtuar një prekje romantike dhe gotike.

Screenshot/BBC

Flokët e saj të kuq ishin stiluar me balluke kaçurrela dhe gërsheta sirene, ndërsa grimi smokey eye i dha dramacitet pamjes.

Roan gjithmonë e bën një deklaratë në tapetin e kuq, por këtë vit zgjedhja e saj e thjeshtë dhe provokuese arriti të jetë po aq mbresëlënëse, duke i dhënë një shfaqjeje të paharrueshme ceremonisë. /Telegrafi/

