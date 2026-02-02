Fustani provokues i Chappell Roan dominon tapetin e kuq të Grammys 2026
Chappell Roan tërhoqi vëmendje në tapetin e kuq të Grammy Awards 2026 në Los Angeles me një fustan të tejdukshëm.
Artistja, e nominuar për Albumin e Vitit dhe Performancën më të Mirë Solo Pop, zgjodhi një veshje të guximshme që ekspozonte gjoksin dhe mbulonte pjesën tjetër të trupit me shifon, ndërsa trupin e saj e zbukuroi me tatuazhe të përkohshme në ton me fustanin, shkruan BBC.
Screenshot/BBC
Fustani i personalizuar nga Mugler, stiluar nga Genesis Webb, u kombinua me një pelerinë të përshtatshme dhe një aksesor të artë të thurur me gurë të çmuar rozë, duke shtuar një prekje romantike dhe gotike.
Screenshot/BBC
Flokët e saj të kuq ishin stiluar me balluke kaçurrela dhe gërsheta sirene, ndërsa grimi smokey eye i dha dramacitet pamjes.
Roan gjithmonë e bën një deklaratë në tapetin e kuq, por këtë vit zgjedhja e saj e thjeshtë dhe provokuese arriti të jetë po aq mbresëlënëse, duke i dhënë një shfaqjeje të paharrueshme ceremonisë. /Telegrafi/
