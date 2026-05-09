Frikë te Atletico Madridi, Julian Alvarez kërkon kalimin te Barcelona?
Barcelona e ka identifikuar sulmuesin kryesor të Atletico Madridit, Julian Alvarez, si një nga objektivat kryesorë për afatin kalimtar veror.
Megjithatë, realizimi i një marrëveshjeje pritet të jetë shumë i vështirë, pasi “Los Colchoneros” aktualisht nuk kanë ndërmend ta shesin yllin e tyre.
Sipas raportimeve, Barcelona nuk është e gatshme të shpenzojë mbi 100 milionë euro për një sulmues të ri dhe kjo shifër, për momentin, nuk mjafton që Atletico ta konsiderojë largimin e argjentinasit. Për këtë arsye, katalanasit i kanë komunikuar Alvarezit se, nëse dëshiron të ketë ndonjë mundësi reale për transferim, ai duhet t’ia bëjë të qartë klubit se kërkon të largohet nga “Metropolitano”.
Ndërkohë, sipas Cadena SER (përmes Sport), mund të ketë lëvizje edhe në këtë drejtim. Brenda hierarkisë së Atletico Madridit ekziston ndjenja se Alvarez po kërkon një rrugëdalje këtë verë, dhe besohet se ky ka qenë qëndrimi i tij prej disa javësh.
Drejtuesit e Atleticos janë në dijeni gjithashtu se përfaqësuesit e lojtarit kanë zhvilluar bisedime me disa klube, mes tyre edhe Barcelona. Interes për një transferim të mundshëm në verë raportohet se ka edhe Paris Saint-Germain, ndërsa në garë është edhe Arsenali.
Edhe nëse Alvarez e shpreh hapur dëshirën për t’u larguar, Atletico e ka bërë të qartë se nuk do ta zbusë shumë qëndrimin e tij. Klubi kërkon një shumë të madhe parash edhe vetëm për ta shqyrtuar mundësinë, gjë që mund ta vështirësojë planin e Barcelonës për ta sjellë si zëvendësues të Robert Lewandowskit.
Mbetet të shihet se si do të zhvillohet situata e Julian Alvarez në javët dhe muajt e ardhshëm. Shanset për largim rriten nëse ai e shpreh dëshirën për t’u transferuar, por deri më tani nuk ka pasur asnjë deklaratë zyrtare në këtë drejtim./Telegrafi/