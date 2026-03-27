Frika nga breshkat, reagimi epik i Rogertit bëhet viral
Gjatë sfidës së mosreagimeve në Big Brother VIP Albania, përveç momenteve emocionale me mesazhe nga familjarët, nuk munguan edhe situatat komike brenda shtëpisë.
Një prej tyre lidhej me frikën e Rogertit nga breshkat. Në kuadër të sfidës, disa breshka u futën në shtëpi, të cilat ai përpiqej t’i shmangte.
Megjithatë, situata kulmoi kur ai u thirr në Dhomën e Rrëfimit.
Sapo hyri dhe u ul, ai vuri re një breshkë pranë tij, çka solli një reagim të menjëhershëm: u tremb, kërceu përpjetë dhe më pas u ngjit në kolltuk duke u larguar.
Në vijim, Rogerti i kërkoi Vëllait të Madh të mos e vendoste në situata të tilla, ndërsa momenti u bë edhe më interesant kur Miri hyri dhe i kërkoi të qetësohej.
Kjo situatë u komentua gjerësisht në rrjetet sociale, duke sjellë reagime të shumta dhe të qeshura nga publiku. /Telegrafi/