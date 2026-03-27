Gjatë sfidës së mosreagimeve në Big Brother VIP Albania, përveç momenteve emocionale me mesazhe nga familjarët, nuk munguan edhe situatat komike brenda shtëpisë.

Një prej tyre lidhej me frikën e Rogertit nga breshkat. Në kuadër të sfidës, disa breshka u futën në shtëpi, të cilat ai përpiqej t’i shmangte.

Megjithatë, situata kulmoi kur ai u thirr në Dhomën e Rrëfimit.

BBVA/Instagram

Sapo hyri dhe u ul, ai vuri re një breshkë pranë tij, çka solli një reagim të menjëhershëm: u tremb, kërceu përpjetë dhe më pas u ngjit në kolltuk duke u larguar.

Në vijim, Rogerti i kërkoi Vëllait të Madh të mos e vendoste në situata të tilla, ndërsa momenti u bë edhe më interesant kur Miri hyri dhe i kërkoi të qetësohej.

Kjo situatë u komentua gjerësisht në rrjetet sociale, duke sjellë reagime të shumta dhe të qeshura nga publiku. /Telegrafi/

