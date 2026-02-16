Françeska Murati: Unë fal pesë vakte, por nuk mbulohem
Ish-banorja e Big Brother VIP Albania 3, Françeska Murati, ka befasuar ndjekësit me një përgjigje të dhënë së fundmi sa i përket fesë myslimane.
"A i mbështet femrat që janë me mbulesë", ka qenë pyetja që iu drejtua nga një ndjekës.
"Çdo femër është e lirë të bëj çka të doj zemra saj. Secila ka rrugën dhe bindjet e veta", u përgjigj ajo.
Foto: Instagram
E njëjta tregon se fal pesë vakte, ndonëse kjo gjë nuk është ditur për të.
"Unë përshembull falem 5 vakte dhe pse nuk do zgjidhja si gjë për veten time. Mbështes çdo grua në zgjedhjet e saj", theksoi tutje.
Ajo tani po bën rolin e opinionistes në Big Brother Fan Club, si pjesë e formatit bashkë me Arjan Konomin.
Edhe pse ka qenë para dy viteve në këtë reality show, Françeska vazhdon akoma të jetë e përfolur në rrjete sociale e shtypin rozë. /Telegrafi/