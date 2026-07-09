Formacioni më i mirë i fazës së 1/8-tës: 11 futbollistët që udhëhoqën kombëtaret drejt çerekfinaleve
Pas përfundimit të ndeshjeve të fazës së 1/8-tës, është përzgjedhur formacioni më i mirë me skemën 4-2-3-1, ku bëjnë pjesë futbollistët që spikatën me paraqitjet e tyre dhe ndikuan drejtpërdrejt në kualifikimin e kombëtareve të tyre në çerekfinale të Kupës së Botës 2026.
Faza e 1/8-tës solli emocione të jashtëzakonshme, rezultate befasuese dhe paraqitje individuale që bënë diferencën në momentet vendimtare.
Nga pritjet spektakolare të portierëve, te paraqitjet solide në mbrojtje, kreativiteti në mesfushë dhe efikasiteti në sulm, disa futbollistë u ngritën mbi të tjerët dhe udhëhoqën kombëtaret e tyre drejt çerekfinaleve të Kupës së Botës 2026.
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Në portë është norvegjezi Orjan Nyland, i cili me pritjet e tij vendimtare ishte një nga arkitektët e kualifikimit historik të Norvegjisë.
Reparti defensivë përbëhet nga Noussair Mazraoui, Cristian Romero, Nico Elvedi dhe Achraf Hakimi, katër mbrojtës që spikatën me paraqitje të sigurta, ndërhyrje vendimtare dhe kontribut të rëndësishëm në të dyja fazat e lojës.
Në qendër të mesfushës janë Azzedine Ounahi dhe Jude Bellingham, të cilët dominuan me energjinë, kontrollin e lojës dhe ndikimin në ritmin e ndeshjeve.
Para tyre rreshtohen Andreas Schjelderup, Charles De Ketelaere dhe Lionel Messi, tre lojtarë që shkëlqyen me gola, asistime dhe momente magjike, duke qenë ndër protagonistët kryesorë të këtij raundi.
Në majën e sulmit është Erling Haaland, i cili udhëhoqi Norvegjinë drejt një kualifikimi historik dhe konfirmoi edhe një herë statusin e tij si një nga sulmuesit më të rrezikshëm në futbollin botëror.
Ky formacion 4-2-3-1 përfaqëson futbollistët që lanë gjurmën më të madhe në fazën e 1/8-tës dhe që me performancat e tyre ishin vendimtarë në rrugëtimin e kombëtareve drejt tetë më të mirave të Botërorit 2026. /Telegrafi/