Formacionet zyrtare, Norvegji – Francë: Nordikët futen me ekipin B, ‘Gjelat’ me të gjitha forcat
Kombëtarja e Francës do të përballet me atë të Norvegjisë me fillim nga ora 21:00 në kuadër të raundit të tretë të Kampionatit Botëror 2026.
‘Gjelat’ pas dy ndeshjeve të para numërojnë dy fitore, pas triumfeve ndaj Senegalit dhe Irakut, teksa synojnë ta mbyllin kampanjën e grupeve duke i fituar të gjitha ndeshjet.
Ndonëse të dy skuadrat si Franca dhe Norvegjia kanë nga gjashtë pikë, këta të fundit kanë zgjedhur që në ndeshjen e sotme të futen me formacion të dytë.
Kësisoj, emra si Erling Haaland dhe Martin Odegaard kanë mbetur në bankën rezervë.
Te Franca në anën tjetër nga minuta e parë starton Kylian Mbappe, teksa nuk mungojnë as emrat e përhershëm si Michael Olise dhe Ousmane Dembele.
Formacionet zyrtare:
Norvegji: Selvik; Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan;, Thorstvedt, Berg, Aasgaard; Bobb, Larsen, Schjelderup.
Francë: Maignan; Hernandez, Lacroix, Upamecano, Kounde; Kone, Tchouameni; Doue, Olise, Dembele; Mbappe.
🚨 𝗡𝗘𝗪: France and Norway XIs for today's game.
WHAT. A. DUEL! ⚔️ pic.twitter.com/CVvxR2wjRJ
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 26, 2026
/Telegrafi/