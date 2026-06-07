Formacionet zyrtare, Kosova - Andorra: Foda me pak ndryshime
Kombëtarja e Kosovës do të zhvillojë sonte ndeshjen miqësore ndaj Andorrës në stadiumin "Fadil Vokrri" në Prishtinë.
Përzgjedhësi Franco Foda ka vendosur për formacionin startues me të cilin do ta nisë takimin, duke u dhënë mundësi disa futbollistëve që të dëshmojnë vlerat e tyre.
Porta i besohet Visar Bekajt, ndërsa sulmit i besohet Albion Rrahmanit dhe Fisnik Asllanit.
Për Kosovën kjo sfidë shërben si test i rëndësishëm për të parë formën e lojtarëve dhe për të provuar alternativa të reja para ndeshjeve zyrtare që e presin në vazhdim në Ligën e Kombeve.
Ndeshja zhvillohet në stadiumin "Fadil Vokrri", me fillim nga ora 20:00.
Kosova: Bekaj – Vojvoda, Krasniqi, Hjadari, Gallapeni – Jashari, Avdullahu, Emerllahu – Zabergja, Asllani, Rrahmani.
Andorra: Alvarez – San Nicolas, Oliviera, Guillen, Borra Font, Remolins, Babot, Izquierdo, Martinez, Sola, Cocu.
/Telegrafi/