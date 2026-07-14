Formacionet zyrtare, Drita – Zalgiris Kaunas: Kampioni i Kosovës futet me të gjitha forcat
Kampionia e Kosovës, Drita zhvillon sot (e martë) me fillim nga ora 20:00 ndeshjen e kthimit të raundit të parë kualifikues për Ligën e Kampionëve ndaj skuadrës së Zalgiris Kaunas.
Ndeshja e parë e zhvilluar në Lituani kishte përfunduar me rezultat të barabartë 1-1 dhe të besuarit e Zekirija Ramadanit synojnë fitoren dhe kualifikimin me ndihmën e tifozëve në stadiumin ‘Fadil Vokrri’.
Ramadani ka vendosur që në këtë ndeshje të futet me sistemin 4-3-3, me Arb Manaj që udhëheq fazën e sulmit dhe ndihmohet nga Liridon Balaj dhe Igball Jashari në krah.
Në mesfushë ndërkohë starton dyshja e zakonshme Vesel Limaj dhe Albert Dabiqaj, por lajm i mirë për Dritën është fakti se Rron Broja është rikthyer pas lëndimit dhe është i gatshëm për përzgjedhje.
Formacionet zyrtare:
Drita: Maloku; Krasniqi, Pëllumbi, Bytyqi, Ovouka; Limaj, Dabiqaj; Krasniqi; Balaj, Manaj, Jashari.
Zalgiris Kaunas: Svedkauskas; Konstar, Lekiatas, Tolordava, Moutachy; Baldassarra; Ourega, Silvka, Benchaib, Leo Ribeiro; Oliveira.