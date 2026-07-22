Flick nuk e llogarit, Al-Ahli futet fuqishëm në garë për mesfushorin e Barcelonës
Gjiganti saudit Al-Ahli ka shfaqur interesim për transferimin e mesfushorit të Barcelonës, Marc Casado, gjatë afatit kalimtar të kësaj vere.
Barcelona po përshpejton procesin e shitjes së produktit të akademisë së saj, i cili nuk bën pjesë në planet e trajnerit Hansi Flick.
Klubi katalunas synon të përfitojë rreth 25 milionë euro nga largimi i tij.
Al-Ahli është i gatshëm ta përmbushë këtë vlerësim financiar. Për më tepër, marrëdhënia e shkëlqyer mes drejtorit sportiv të klubit saudit, Rui Pedro, dhe agjentit të Casados, Jorge Mendes, mund të luajë një rol vendimtar në realizimin e marrëveshjes.
Klubi nga Arabia Saudite kërkon të përforcojë mesfushën pas largimit të Franck Kessies, ndërsa edhe Enzo Millot është përfolur për një largim të mundshëm.
Përveç klubeve saudite, interesim për Casadon kanë shfaqur edhe disa skuadra evropiane, përfshirë Stuttgartin, Milanin dhe Manchester Unitedin./Telegrafi/