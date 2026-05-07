Flet i infektuari me hantavirus: Nuk e di sa do të qëndroj në spital
Së fundmi është deklaruar një pacient britanik i infektuar me hantavirus i cili u evakuua në Holandë.
Martin Anstee, udhërrëfyesi i ekspeditës në MV Hondius, ishte një nga tre personat e evakuuar nga anija.
56-vjeçari, duke folur nga spitali, ka thënë: "Jam mirë. Nuk ndihem shumë keq. Ka ende shumë analiza për t'u bërë. Nuk e di se sa gjatë do të qëndroj në spital. Jam në izolim për momentin".
Sipas tij, pasnesër mjekët duhet të kenë një pamje më të qartë të gjendjes së tij.
Lidhur me simptomat, Anstee shtoi: "Nuk mund të them më shumë sesa për momentin".
Pasi Anstee dhe dy të tjerët u evakuuan, anija u nis në veri nga Praia, Kepi i Gjelbër, për në Tenerife, Ishujt Kanarie.
Udhëtimi do të zgjasë tre deri në katër ditë.