Finalistët bëhen gati për natën e madhe të Big Brother VIP Kosova 4
Atmosfera në shtëpinë më të famshme në vend ka ndryshuar krejtësisht, teksa pesë finalistët e edicionit të katërt kanë nisur përgatitjet për natën finale që zhvillohet sonte, të premten.
Pas një rrugëtimi mbi 100-ditor, emocionet janë në kulm për Elijona Binakajn, Ludo Lee, Klodian Mihajn, Londrim Mekajn dhe Hygerta Sakon, të cilët po bëhen gati për daljen e fundit nga shtëpia si finalistë të këtij edicioni.
Ekipi profesionist i makijazhit dhe flokëve ka mbërritur tashmë në ambientet e shtëpisë për t’i përgatitur ata për spektaklin e madh live. Në çdo cep të shtëpisë ndihen emocionet, ndërsa finalistët po kujdesen për detajet e fundit të paraqitjes së tyre në një nga netët më të rëndësishme të jetës së tyre publike.
Grimi, stilimi i flokëve dhe përzgjedhja e veshjeve janë kthyer në prioritetet e orëve të fundit brenda shtëpisë, ndërsa publiku mezi pret t’i shohë ata të kuruar deri në detajin e fundit në skenën madhështore të finales.
Njëri prej tyre do të kurorëzohet sonte si fituesi i madh i Big Brother VIP Kosova 4, duke rrëmbyer çmimin kryesor dhe duke hyrë në historinë e këtij formati si triumfues i edicionit të katërt.
Se kush do të jetë ai apo ajo që do të dalë me çmimin e madh, mbetet të shihet në spektaklin e mbrëmjes, ku emocionet, surprizat dhe reagimet pritet të jenë të shumta deri në shpalljen e rezultatit final. /Telegrafi/