Finale historike në Kupën e Botës: Për herë të parë përballen kampionët e Evropës dhe të Amerikës së Jugut
Argjentina ka siguruar një vend në finalen e Kupës së Botës 2026, pasi mposhti Anglinë me rezultat 2-1 në një gjysmëfinale dramatike të zhvilluar në Atlanta.
Anglezët kaluan në epërsi në minutën e 55-të me Anthony Gordon, por kampionët në fuqi përmbysën gjithçka në fund të ndeshjes falë golave të Enzo Fernandez në minutën e 86-të dhe Lautaro Martinez në minutën e dytë të kohës shtesë. Lionel Messi ishte vendimtar edhe një herë, duke regjistruar dy asistime.
Në finale, Argjentina do të përballet me Spanjën, e cila siguroi kualifikimin pas fitores 2-0 ndaj Francës. Ndeshja për trofeun e Kupës së Botës do të zhvillohet të dielën, më 19 korrik, duke filluar nga ora 21:00.
Përveç luftës për titullin botëror, kjo finale do të hyjë në histori edhe për një arsye tjetër.
Për herë të parë ndonjëherë në një finale të Kupës së Botës do të përballen kampioni në fuqi i Evropës dhe kampioni në fuqi i Amerikës së Jugut. Spanja hyn në këtë duel si fituese e Kampionatit Evropian, ndërsa Argjentina mban titullin e Kupës së Amerikës.
Dy kombëtaret janë përballur vetëm një herë më parë në Kupën e Botës. Kjo ndodhi në edicionin e vitit 1966, në fazën e dytë të grupeve, kur Argjentina triumfoi me rezultat 2-1.
Tani, pas gati gjashtë dekadash, dy superfuqitë e futbollit botëror do të përballen sërish, këtë herë në ndeshjen më të madhe të mundshme – finalen e Kupës së Botës.