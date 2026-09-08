“Fëmijëror dhe patetik”, legjenda franceze me kritika të mëdha për Mbappen pas komenteve për Topin e Artë
Ish-lojtari i kombëtares franceze, Christophe Dugarry, e ka kritikuar ashpër Kylian Mbappen për komentet e tij të fundit në lidhje me çmimet individuale. Dugarry, fituesi i Kupës së Botës në vitin 1998, beson se fokusi publik i sulmuesit të Real Madridit te lavdia personale po dëmton rolin e tij udhëheqës në klub dhe në kombëtare.
Pasi sulmuesi i Real Madridit deklaroi dëshirën e tij për të fituar Topin e Artë, Dugarry e kritikoi atë për mungesën e përulësisë dhe përqendrimit në statistikat personale në vend të suksesit të ekipit. Ish-sulmuesi, i cili njihet për sinqeritetin e tij, tha se një lobim i tillë publik nuk ishte i përshtatshëm për një lojtar të nivelit të Mbappe.
Dugarry ishte veçanërisht kritik ndaj perceptimit publik, veçanërisht pasi Mbappe është kapiteni i ekipit kombëtar francez. Ai beson se pranimi i hapur i dëshirës së tij për Topin e Artë dhe vetë lobimi për të është plotësisht i gabuar.
"E konsideroj fëmijërore dhe patetike të kërkoj publikisht një çmim individual në këtë mënyrë. Nuk ka asgjë të mirë në kërkimin e tij, veçanërisht si kapiten i ekipit tënd kombëtar", ka thënë fillimisht Dugarry.
Reagimi i Dugarryt vjen pasi Mbappe deklaroi së fundmi se beson se është në një pozicion të mirë për të fituar Topin e Artë. 27-vjeçari beson se transferimi i tij te Real Madridi natyrshëm e vendos atë në qendër të vëmendjes për çmime të tilla.
"Mendoj se kur luan për Real Madridin, klubin më të mirë në botë, njerëzit të shoqërojnë automatikisht me këtë çmim. Ndoshta ky është një vit i mirë për të, por njerëzit mund të votojnë sipas asaj që mendojnë", deklaroi Mbappe.
Pavarësisht performancës së tij mbresëlënëse dhe 42 golave në 44 ndeshje për Real Madridin sezonin e kaluar, Mbappe ende përballet me kritika për dështimin për të fituar Ligën e Kampionëve. Dugarry beson se fokusi në performancën individuale në vend të arritjeve të ekipit është një simptomë e një problemi më të gjerë në futboll, ku individët janë më të rëndësishëm se kolektivi.
Ai e përfundoi kritikën e tij duke iu referuar humbjes së shpirtit të ekipit. "Futbolli po bëhet gjithnjë e më individualist dhe kjo shpesh më bën të vuaj. Në vend që të flasësh për veten dhe çmimet individuale, duhet të flasësh për ekipin, për suksesin kolektiv dhe trofetë që nuk i fitove, të cilët doje t'i fitoje së bashku", tha Dugarry. /Telegrafi/