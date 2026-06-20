Federata algjeriane i dërgoi një ankesë FIFA-s: Ata po kërkojnë një shpjegim pse Messi nuk mori karton të kuq
Federata Algjeriane e Futbollit ka paraqitur një ankesë zyrtare në Federatën Botërore të Futbollit (FIFA) në lidhje me arbitrimin e ndeshjes së raundit të parë të Kupës së Botës kundër Argjentinës.
Argjentina festoi një fitore bindëse me rezultatin 3-0, me tre gola nga Lionel Messi, dhe algjerianët iu drejtuan FIFA-s kundër gjykimit të gjyqtarit Szymon Marciniak, i cili, sipas mendimit të tyre, dëmtoi rëndë ekipin e tyre kombëtar në dy situata.
Në minutën e 31-të, Marciniak ia fali Messit një ndërhyrje shumë të mprehtë me taka ndaj Aissa Mandit, i cili fitoi duelin me Messin, dhe më pas argjentinasi e goditi atë direkt në pulpën e djathtë me shputën e këmbës.
No hay forma de que esto no sea roja.
Hasta el propio Messi se dio cuenta de la macana que se mandó.
Ni amarilla le sacaron.pic.twitter.com/H2GEr5zk1z
— Alejandro Etcheverry (@UruAlejandro) June 17, 2026
Algjerianët i kërkuan Marciniak t’i tregonte Messit një karton të kuq të drejtpërdrejtë duke pasur parasysh se Messi e goditi kundërshtarin mbi kyçin e këmbës me shputën e këmbës, gjë që në shumicën e rasteve dënohet me përjashtim, por gjyqtari nga Polonia nuk donte ta bënte këtë, dhe kolegët e tij nga dhoma e VAR-it nuk mendonin se Messi duhej të shkonte në dhomën e zhveshjes.
Incidenti i dytë i theksuar nga algjerianët ndodhi në minutën e 74-të kur Alexis Mac Allister goditi me bërryl në kokë mesfushorin algjerian Ibrahim Maza, dhe ai gjithashtu nuk mori karton të kuq.
Në letrën e saj drejtuar FIFA-s, Federata Algjeriane e Futbollit pyet pse gjyqtarët e VAR-it nuk reaguan nëse Marciniak nuk e pa situatën në mënyrën më të mirë.
Voir le petit maza ce faire Hagar sans que aucun de c'est coéquipiers ne bouge..... Cette équipe a démissionné avec la fierté et avec l'adn de l'équipe nationale d'Algérie pic.twitter.com/mKhGaAu3ep
— DZPOWERs12®💯🇩🇿 (@DZPOWERs12) June 19, 2026
Sipas rregullave, të gjitha veprimet që mund të çojnë në një karton të kuq direkt i nënshtrohen verifikimit të VAR-it, gjë që, sipas algjerianëve, nuk ndodhi në këtë rast.
Algjerianët besojnë se këto dy kartonë të kuq të pagjykuar mund ta kishin ndryshuar në mënyrë drastike rrjedhën e ndeshjes dhe tani po presin një përgjigje zyrtare nga selia e FIFA-s. /Telegrafi/