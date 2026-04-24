F-16 polakë interceptojnë aeroplanë rusë mbi Detin Baltik
Dy aeroplanë luftarakë F-16 nga Polonia kanë interceptuar dy aeroplanë rusë mbi Detin Baltik, sipas zëvendësministrit të mbrojtjes të vendit.
Cezary Tomczyk tha se aeroplanët polakë ishin përgjigjur për t'u përballur me aeroplanët rusë SU-30.
“Çdo shkelje e sigurisë së Polonisë dhe të rajonit do të përballet me një përgjigje të menjëhershme të NATO-s”, tha Tomczyk.
Një zëdhënës i ministrisë së mbrojtjes njoftoi se aeroplanët nuk e shkelën hapësirën ajrore polake.
Ndryshe, pas sulmit me dronë ukrainas ndaj rafinerisë së naftës në qytetin rus Tuapse më 20 prill, shpërtheu një zjarr i madh që përkeqësoi ndjeshëm cilësinë e ajrit.
Banorët raportuan frikë dhe pasiguri, ndërsa situata në qytet vazhdonte të përkeqësohej, shkruan Kyiv Independent. /Telegrafi/