Eva Murati shkëlqen me elegancë në paraqitjen e saj më të fundit nga bregdeti
Eva Murati ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në Instagram me një seri fotografish të realizuara buzë detit, ku spikasin atmosfera relaksuese, drita e perëndimit dhe stili i saj i kuruar.
Moderatorja shqiptare ka ndarë momente nga pushimet, të shoqëruara me mbishkrime si “Vitamina e detit” dhe “Kjo dhe fakti që askush nuk po ma prish qetësinë”, duke përcjellë qetësi dhe energji pozitive.
Eva Murati/Instagram
Paraqitja e saj është vlerësuar për elegancën, natyralitetin dhe kombinimin harmonik me peizazhin bregdetar.
Me një stil të thjeshtë, por të rafinuar, Eva dëshmon edhe një herë se di të sjellë përmbajtje estetike që tërheq vëmendjen e publikut.
Postimi ka marrë mijëra pëlqime dhe qindra komente brenda pak orësh, me ndjekësit që kanë komplimentuar atmosferën verore, fotografinë dhe prezantimin e saj me shije. /Telegrafi/
Eva Murati/Instagram
Eva Murati/Instagram
Eva Murati/Instagram
Eva Murati/Instagram
Eva Murati/Instagram