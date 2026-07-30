Aktorja e njohur, Jennifer Aniston, ka tërhequr vëmendjen gjatë pushimeve në ishullin Mallorca, Spanjë, ku është fotografuar duke shijuar momente relaksi në një jaht luksoz me partnerin e saj Jim Curtis.

Ylli i serialit “Friends” ka treguar linjat e saj elegante me një kostum banje, duke ekspozuar barkun e tonifikuar gjatë kohës që pushonte në det.

Ajo kishte zgjedhur një kombinim me pjesën e sipërme të bikinit në ngjyrë të zezë dhe pjesën e poshtme rozë, të shoqëruar me syze dielli dhe një kapelë të zezë.

Foto: X

Gjatë udhëtimit me jaht, Aniston është parë duke marrë rreze dielli, duke biseduar me partnerin dhe duke bërë edhe ushtrime fizike.

Në pushime iu bashkuan edhe ish-kolegja e saj nga “Friends”, Courteney Cox, aktori Pedro Pascal dhe producenti Judd Apatow.

Grupi shijoi aktivitete të ndryshme si not, kajak dhe zhytje.

Lidhja mes Jennifer Aniston dhe Jim Curtis u bë publike në vitin 2025, pasi ata u panë së bashku gjatë pushimeve në të njëjtin vend.

Aniston ka folur pozitivisht për Curtis, duke e përshkruar si një njeri “shumë të veçantë”, “normal” dhe “të mirë”.

Curtis, i cili merret me hipnoterapi, ka treguar se ata janë njohur përmes miqve të përbashkët dhe se marrëdhënia e tyre u zhvillua gradualisht pas shumë bisedash. /Telegrafi/

YjetMagazina