Eurovision 2026 nis sonte - bojkotohet nga pesë vende për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit
Eurovision 2026 nis ditën e sotme (e martë).
Gjysmëfinalja e parë e Festivalit të Këngës në Eurovision do të mbahet sonte në Vjenë.
Spanja, Irlanda, Holanda, Sllovenia dhe Islanda po e bojkotojnë Festivalin e Këngës në Eurovision të këtij viti në shenjë proteste për shkak se organizatorët lejuan Izraelin të merrte pjesë.
Përfaqësuesi i Izraelit
Gjatë kësaj jave, në kryeqytetin austriak janë planifikuar disa demonstrata pro-palestineze dhe masat e sigurisë janë rritur.
Oficerë policie nga e gjithë Austria janë vendosur në Vjenë, me mbështetjen e forcave nga Gjermania fqinje.
Shqetësim shtesë u shkaktua nga rasti i një austriaku 21-vjeçar i cili u deklarua fajtor për planifikimin e një sulmi në koncertin e Taylor Swift në Vjenë në vitin 2024. 35 vende po luftojnë për fitoren.
Në gjysmëfinalen e parë në sallën 'Wiener Stadthalle', do të performojnë 15 interpretues, ndër ta edhe këngëtari izraelit Noam Bettan, i cili po përpiqet të sigurojë një vend në finale me këngën "Michelle".
10 më të mirët e së martës dhe 10 të tjerë nga gjysmëfinalja e dytë, e cila do të mbahet të enjten, më 14 maj, kalojnë në finale.
Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia kanë siguruar tashmë një vend në finale si financuesit më të mëdhenj të garës, ndërsa Austria është direkt në finale si fituese dhe pritëse e vitit të kaluar.
Ndër favoritët për një renditje të lartë, spikat Finlanda me këngën "Liekinheitin", ndërsa po tërheqin vëmendjen edhe përfaqësuesi grek Akylas, grupi portugez Bandidos do Cante dhe Senhit nga San Marino.
Unioni Evropian i Transmetimeve, pas akuzave të vitit të kaluar për manipulim votash, ndryshoi rregullat e votimit dhe e përgjysmoi numrin maksimal të votave për person në 10, me masa shtesë kundër votimit të dyshimtë ose të koordinuar. /Telegrafi/