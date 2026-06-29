Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa mirëpresin fëmijën e dytë, SPAK i jep leje 48-orëshe kryebashkiakut
Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa janë bërë prindër për herë të dytë.
Kryebashkiaku i Tiranës mori një leje 48-orëshe nga Prokuroria e Posaçme për të qenë pranë foshnjës së sapolindur.
Sipas Top Channel, me miratimin e SPAK-ut, Veliaj është shoqëruar nga qelia drejt maternitetit “Koço Gliozheni”, ku ka vizituar bashkëshorten dhe fëmijën e porsalindur.
Çifti, i cili është gjithashtu prind i djalit të tyre Kajan, do të ketë mundësinë të kalojë 48 orë së bashku me anëtarin më të ri të familjes, përpara rikthimit të Veliajt në paraburgim. /Telegrafi/
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