Irina Shayk dhe Devin Booker ndezin thashethemet për një romancë të re
Supermodelja Irina Shayk dhe ylli i Phoenix Suns, Devin Booker, kanë nxitur spekulime për një lidhje romantike, pasi u panë së bashku gjatë fundjavës në Hamptons.
Sipas raportimeve të faqes së njohur të thashethemeve Deuxmoi, modelja ruse dhe basketbollisti 29-vjeçar kaluan kohë së bashku në Long Island.
Të dy u panë duke dalë nga Tutto Caffe në East Hampton të dielën në mëngjes, ndërsa disa burime pretenduan se ishin pothuajse të pandashëm gjatë fundjavës, shkruan DailyMail.
Më vonë, Shayk dhe Booker morën pjesë edhe në një festë në lokalin e njohur Delilah, ku një video e publikuar në rrjetet sociale thuhet se i tregon duke biseduar pranë njëri-tjetrit.
Megjithatë, sipas dëshmitarëve okularë, Booker u pa gjithashtu duke biseduar me gra të tjera gjatë mbrëmjes, gjë që, sipas raportimeve, nuk është pritur mirë nga modelja.
As Irina Shayk dhe as Devin Booker nuk kanë reaguar ndaj spekulimeve, ndërsa të dy kanë qenë më parë në qendër të vëmendjes për lidhjet e tyre me emra të njohur të showbiz-it dhe sportit. /Telegrafi/