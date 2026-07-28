Arrestohen dy persona në Zubin Potok, dyshohen për krime lufte ndaj popullatës civile në vitin 1999
Dy persona janë arrestuar në Zubin Potok nën dyshimin për përfshirje në krime lufte kundër popullatës civile gjatë luftës në Kosovë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, të dyshuarit, meshkuj kosovarë, dyshohet se gjatë muajit prill të vitit 1999 kanë kryer krime ndaj popullatës civile, ku si pasojë janë vrarë 23 civilë shqiptarë.
"Si rezultat i veprimeve policore, janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë, pasi që dyshohet se gjatë luftës në vitin 1999 kanë kryer krime ndaj popullatës civile, ku janë vrarë 23 civilë shqiptarë", thuhet në njoftimin e Policisë.
Me vendim të prokurorit të rastit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet lidhur me rastin janë në vazhdim. /Telegrafi/
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