Vazhdon trendi i rritjes së çmimit të naftës në Kosovë
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për ditën e martë, 28 korrik 2026, duke konfirmuar vazhdimin e rritjes së çmimit të naftës.
Sipas vendimit të ri, çmimi maksimal i naftës (dizelit) është caktuar në 1.73 euro për litër, ndërsa benzina do të shitet deri në 1.52 euro për litër dhe gazi deri në 0.60 euro për litër.
Çmimet hyjnë në fuqi nga ora 10:00 dhe janë përcaktuar në bazë të vendimit të MINT-it për caktimin e çmimeve maksimale të lejuara të derivateve.
Ministria u ka bërë thirrje qytetarëve që çdo parregullsi në zbatimin e çmimeve ta raportojnë përmes kanaleve zyrtare. /Telegrafi/
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