Erdhi me bujë në janar, ylli i Barcelonës i zemëruar me Hansi Flick shkaku i minutazhës
Sipas raportimeve të fundit nga “Diario Sport”, situata e Joao Cancelo te FC Barcelona po bëhet e tensionuar për shkak të mungesës së minutave nën drejtimin e Hansi Flick.
Mbrojtësi portugez, 31-vjeçar, i huazuar nga Al Hilal, ka luajtur vetëm 12 minuta në tri ndeshjet e fundit të La Ligas, gjë që ka ngritur dyshime serioze për një transferim të përhershëm në verë.
Cancelo thuhet se e kishte pranuar një rol dytësor pas rikthimit, por mundësitë e kufizuara e kanë lënë të zhgënjyer në stol në ndeshjet e fundit. Edhe kur Alejandro Balde u la jashtë formacionit, Flick preferoi Gerard Martin, duke e lënë portugezin sërish pa minuta.
Deri tani, Cancelo ka luajtur në pesë nga tetë ndeshjet e mundshme, me vetëm dy ndeshje titullar dhe nuk ka arritur të krijojë vazhdimësi.
Megjithatë, raportet sugjerojnë se situata mund të ndryshojë në sfidën e së dielës kundër Levante, sidomos pasi ai është regjistruar për Ligën e Kampionëve dhe Barça ka nevojë për më shumë gjerësi në sulm./Telegrafi