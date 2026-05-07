Enrique tregon se si e eliminuan Bayernin, flet edhe për finalen ndaj Arsenalit
Luis Enrique ka thënë se Paris Saint-Germain ka zhbllokuar një strategji të re fituese duke qenë të fortë në mbrojtje pas fitores kundër Bayern Munichut në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve.
PSG luajti baras 1-1 në ndeshjen kthyese në Gjermani ndaj Bayernit, por u kualifikua në finale shkaku i fitores me rezultat të përgjithshëm 6-5.
“Theksimi i lojtarëve të caktuar do të ishte shumë i padrejtë, sepse secili prej tyre ka treguar nivelin e tij, veçanërisht në këtë fazë të fundit të Ligës së Kampionëve”, ka thënë fillimisht Enrique pas ndeshjes.
“Është kurioze të mos kemi mundur të vendosim të njëjtin formacion titullar si në finalen e Ligës së Kampionëve të vitit të kaluar, pikërisht këtu në Mynih. Është e pabesueshme! Tregon se çfarë lloj skuadre jemi".
“Patëm shortin më të keq të mundshëm në fazën e grupeve, si gjithmonë, dhe pastaj ndodhte gjithmonë që nëse donim një gjë, merrnim diçka tjetër”.
“Do të luajmë në finalen e radhës; do të jetë historike për ne si klub dhe shansi për të vazhduar luftën për të fituar Ligën e Kampionëve”.
“Ne bëmë histori vitin e kaluar, duam ta vazhdojmë këtë vrull dhe t'i sjellim klubit pozitivitet".
“E dinim se do të ishte e vështirë, por i kujtuam vetes se i kishim mundur në Paris, kështu që pse të mos i mundnim dot edhe këtu?”.
Finalja e Ligës së Kampionëve 2026: PSG – Arsenal, ja ku luhet, kur zhvillohet dhe çfarë duhet të dini
“Mendoj se sot kemi kaluar një prag të ri në qasjen tonë ndaj ndeshjeve. Nuk jemi mësuar shumë të mbrohemi, por u mbrojtëm si engjëj dhe mendoj se me të vërtetë e meritonim avancimin”.
“Kam shumë dashuri për Artetën sepse ishim shokë skuadre kur ai ishte shumë i ri te Barcelona. Ai ka ndërtuar një ekip të shkëlqyer, ka qenë atje për disa vite tani dhe mund ta shihni qartë se çfarë lloj trajneri është”.
“E di që do të jetë shumë e vështirë, por kemi besim të madh në stilin tonë të lojës, në qëllimet tona dhe jam i sigurt se do të luftojmë deri në fund", përfundoi trajneri i PSG-së. /Telegrafi/