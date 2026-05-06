PSG po shkruan histori në Evropë: Tri finale, dy radhazi dhe në ndjekje të rekordit të Barcelonës
Paris Saint-Germain po vazhdon të vendosë standarde të reja për futbollin francez në arenën evropiane. Klubi nga kryeqyteti është bërë skuadra e parë franceze që arrin në tri finale të Ligës së Kampionëve dhe njëkohësisht e para nga Franca që shfaqet në dy finale radhazi, duke konfirmuar statusin e tij si një prej forcave kryesore të futbollit evropian.
Në qendër të këtij suksesi është trajneri Luis Enrique, i cili po shkon në finalen e tij të tretë në Ligën e Kampionëve si trajner.
Spanjolli e ka fituar më parë këtë trofe me Barcelonën në vitin 2015, ndërsa e udhëhoqi PSG-në drejt titullit në vitin 2025, duke e vendosur tani klubin parisien në prag të një tjetër momenti historik.
PSG ka hyrë edhe në një klub shumë të ngushtë të kampionëve në fuqi që arrijnë finalen sezonin pasues. Parisi është kampioni i parë në fuqi që siguron finalen e Ligës së Kampionëve që nga Real Madridi, i cili e arriti këtë në sezonet 2016/17 dhe 2017/18 (dhe i fitoi të dyja), pasi e kishte ngritur trofeun në edicionin 2015/16.
Forma e parisienëve në kompeticionet evropiane është po ashtu mbresëlënëse. PSG ka fituar tetë përballjet e fundit me sistem vajtje-ardhje në Ligën e Kampionëve dhe ka humbur vetëm dy nga 20 ndeshjet e fundit në garat e UEFA-s, me bilanc prej 13 fitoreve dhe 5 barazimeve – një tregues i qartë i stabilitetit dhe konsistencës në nivelet më të larta.
Përveç historisë dhe rezultateve, PSG është edhe pranë një rekordi të madh në aspektin ofensiv. Rekordi i Barcelonës prej 45 golash në një sezon të vetëm të Ligës së Kampionëve (1999/2000) është seriozisht i rrezikuar në edicionin 2025/26, me Parisin që po i afrohet shifrës dhe ka mundësinë ta thyejë atë nëse vazhdon me të njëjtin ritëm edhe në finalen e madhe.
Me këto statistika, PSG jo vetëm që po dominon historinë franceze në Evropë, por po ndërton edhe një epokë që po sfidon rekordet më të mëdha të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/