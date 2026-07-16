Elliot Page dhe e dashura e tij, Julia Shiplett, shijojnë një mbrëmje të rrallë romantike në premierën e "The Odyssey"
Elliot Page dhe e dashura e tij, Julia Shiplett, u shfaqën së bashku në një dalje të rrallë publike, teksa morën pjesë në premierën e filmit "The Odyssey" në New York, të martën.
Aktori 39-vjeçar, i cili doli publikisht si person transgjinor në vitin 2020, ishte i shoqëruar nga aktorja e serialit "Overcompensating", Julia Shiplett. Çifti pozoi së bashku në tapetin e kuq dhe realizoi disa fotografi të ëmbla.
Filmi i ri i Christopher Nolan, i bazuar në epikën greke të Homerit, "Odisea", pritet të dalë në kinema më 17 korrik. Megjithatë, projekti është përballur me polemika lidhur me përzgjedhjen e aktorëve përpara publikimit.
Për këtë rast, Elliot Page kishte zgjedhur një kostum klasik të zi, të kombinuar me një këmishë me vija dhe këpucë të zeza.
Ai mbante gjithashtu një palë syze dielli elegante me ngjyrë të zezë, të cilat i hoqi pak pasi mbërriti në ambientin e premierës.
Nga ana tjetër, Julia Shiplett ishte veshur me një fustan ngjyrë kafe të errët me dekolte të rrumbullakët. Ajo e kompletoi pamjen me sandale kafe me majë të hapur dhe një palë vathë të gjatë elegantë.
Page dhe Shiplett u panë shumë të afërt me njëri-tjetrin, duke buzëqeshur gjatë sesionit fotografik në tapetin e kuq.
Kjo paraqitje e rrallë e çiftit në një aktivitet publik vjen pak më shumë se një vit pasi Elliot Page e bëri publike lidhjen e tyre.
Në qershor të vitit 2025, Page publikoi në Instagram një selfie me Julia Shiplett, ku të dy pozonin mbi një rrugë të pikturuar me ngjyrat e ylberit. Në mbishkrimin e fotos, aktori vendosi vetëm një emoji ylberi dhe një zemër.