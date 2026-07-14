Ellie Goulding, shfaqet me partnerin e saj 29-vjeçar, Beau Minniear dhe vajzën e tyre të porsalindur në New York
Ellie Goulding dhe partneri i saj, Beau Minniear, u panë në një dalje të rrallë publike me vajzën e tyre të porsalindur, Iris, në New York, të dielën.
Këngëtarja 39-vjeçare, e njohur për hitin Love Me Like You Do, u shfaq natyrale dhe plot freski teksa doli për një shëtitje me aktorin amerikan Beau, 29 vjeç, i cili shtynte karrocën e vajzës së tyre tre muajshe.
Ellie, e cila së fundmi performoi në ndeshjen çerekfinale të Anglisë kundër Norvegjisë në Kupën e Botës në Miami, dukej e buzëqeshur dhe në humor të mirë ndërsa kalonte kohë cilësore me partnerin dhe vogëlushen e tyre.
Për këtë dalje, interpretuesja e hitit Burn kishte zgjedhur një stil të thjeshtë, me një bluzë të bardhë, pantallona të shkurtra xhins ngjyrë kafe dhe atlete në të njëjtën ngjyrë.
Nga ana tjetër, Beau tregoi fizikun e tij të tonifikuar me një kanotiere të zezë dhe pantallona të shkurtra të zeza, ndërsa u mbrojt nga dielli me një kapele bejsbolli jeshile.
Ellie është gjithashtu nënë e Arthur, djalit të saj katërvjeçar, të cilin e ka nga martesa me ish-bashkëshortin, Caspar Jopling, 34 vjeç.
Çifti, i cili e bëri publike lidhjen e tyre në shtator të vitit të kaluar, dukej shumë i dashuruar. Ata qeshnin dhe shijonin shoqërinë e njëri-tjetrit, ndërsa Ellie e përqafoi me përzemërsi partnerin nga pas, duke i vendosur dorën rreth belit.
Beau, i njohur për rolin e tij në filmin The Beekeeper, u shfaq në videoklipin e këngës Destiny të Ellie-t në nëntor të vitit të kaluar. Një muaj më vonë, këngëtarja konfirmoi se ishte në pritje të një fëmije, duke ekspozuar barkun e saj të rrumbullakosur.
Në fillim të këtij muaji, çifti udhëtoi drejt New York-ut për të marrë pjesë në dasmën e Taylor Swift dhe Travis Kelce, ku iu bashkuan rreth 1.000 të ftuarve në Madison Square Garden.