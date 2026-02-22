Elijona tregon se pse nuk e puthi Klodin në dasmë
Kanë mbetur vetëm të pesë finalistët në Big Brother VIP Kosova 4.Ludo Lee, Elijona Binakaj, Londrim Mekaj, Klodian Mihaj e Hygerta Sako - janë banorët që kanë arritur deri në finalen e madhe të këtij edicioni.
E së fundmi në një bisedë me Ludo Lee dhe Hygerta Sakon, Elijona tregoi se pse nuk e puthi Klodin në dasmë.
"Paramendoje të kisha puthur në dasmë, çfarë më kishin bërë këtu brenda", u shpreh ajo.
Foto: Instagram
Tutje tha: "Nuk kish qenë e vërtetë. Nuk jam unë ajo që kam të drejtë me e puth".
Klodi nga ana tjetër i ishte afruar për shkak të presionit që kishte nga të pranishmit në atë ceremoni.
Elijona ndërkaq ka shprehur haptazi pëlqim për Klodin, edhe pse ky i fundit ka të dashurën jashtë.
Finalja e madhe e Big Brother 4 do të jetë të premten (27 shkurt). /Telegrafi/