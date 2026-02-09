Elijona 'shpërthen' në lot pasi pa reagimin e dajës pas rrëfimit të saj
Zarfi i kuq në shtëpinë më të famshme në Kosovë ka qenë për banoren Elijona Binakaj.
Pasi lexoi zarfin e kuq, Elijona ka shpërthyer në lot, duke thënë se si mundet daja të dal të flet për një anëtar të familjes.
“Ndjej keqardhje se nanën e kam pas shumë të mirë, besom”.
Foto: YouTube
“Tu marrë parasyh se mami nuk është edhe gjyshja e gjyshi më kanë vdek. Edhe nuk është që jam shumë e lidht me të”, tha Elijona.
E njëjta u ndje shumë e prekur nga ky rast pasi tha se nuk i takon të flas për problemet që kanë pasur prindërit e saj.
Elijona theksoi se ka qenë e fokusuar vetëm në jetën që ka kaluar dhe nuk u përqendrua te prindërit.
Sidoqoftë, tha se nuk do që ta lëndoj askënd, edhe pse kjo ishte një goditje për të. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com