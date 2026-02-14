Elijona për Labin: Prej pjesës me dajën tim çdo natë kam qarë, më vjen keq për të çfarë do të përjetojë jashtë
Pas daljes së Labinot Rexhës nga gara mbrëmjen e kaluar me zarf të zi, situata brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania u shoqërua me momente të forta emocionale.
Pas përfundimit të spektaklit, Elijona ka pasur një bisedë me Benitën, ku nuk i mbajti dot emocionet.
Gjatë bisedës, Elijona u shpreh e prekur thellë nga situatat e fundit, duke thënë: "Pasha Zotin, prej pjesës me dajen tim, çdo natë kam qarë, se s’dua as ta përmend, se përnime më ka prekur në pikën më të dobët”.
BBVK/Instagram
Në këtë moment, Benita iu afrua për ta qetësuar dhe e përqafoi, duke i thënë: “Mos! Ti e di çfarë çike je, në rregull?”
Por, Elijona vazhdoi të shprehte shqetësimin e saj për ndikimin që kjo situatë mund të ketë jashtë shtëpisë: “Jo, se del në Prime, paramendoje, njeriu pa fytyrë, se s’dua as të flas me të sepse doli, dhe flet për babain tim përsëri në Prime, më vjen keq për të çfarë do të përjetojë ai kur të dalë jashtë. Duhet të justifikohet për këto gjëra, sepse ai ka harruar se jeta nuk është Bigu”.
Momenti u shoqërua me emocione të forta dhe mbështetje nga Benita, duke treguar edhe një herë tensionet dhe ndjeshmërinë e situatave brenda shtëpisë së BBVA. /Telegrafi/