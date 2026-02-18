Elijona për Benitën: E dua si kundërshtare në finale, ka bërë gjithçka këtu brenda
Ato kanë qenë rivale të njëra-tjetrës nga fillimi i këtij edicioni të Big Brother VIP.
Bëhet fjalë për Elijona Binakajn dhe Benita Zenën, që kanë pasur mosmarrëveshje të shumta.
Kjo pasi vajzat kanë të njëjtin pëlqim për konkurrentin e BBVK 4, Klodian Mihajn.
Foto: Instagram
Megjithatë, e pyetur nga Ludo Lee, Elijona theksoi se do që ta ketë Benitën kundërshtare në finale.
"Unë kam qejf me pas kundërshtare, në finale. Se ka bërë gjithçka këtu brenda, i ka jep zor se nuk dike ka të shpreh pëlqimin", u shpreh ajo.
Tutje shtoi: "E meriton. Si lojtare bravo i qoftë, a si njeri".
Mbetet për të parë se kush do të jenë edhe tre finalistët e tjerë të këtij edicioni. /Telegrafi/
